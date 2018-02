EKI keelekool: küll on kena lauaga

Laudama, vastavad ühed. Teised arvavad, et lauatama. Kolmandad, et lauaga sõitma. Neljandad, et lauda sõitma. Kas kõik kasutusel olevad variandid on võrdväärsed?

Eeskujuks on hea võtta vanad tuntud sõnad. Kirjakeeles on käibel paarid: suuskadega sõitma = suusatama, uiskudega sõitma = uisutama, kelguga sõitma = kelgutama. Tegusõnad on saadud vahendit näitava nimisõna omastava käände (suusa, uisu, kelgu) ja ta-liite abil. Kui vahend on lumelaud, sobituvad kenasti süsteemi nii „lumelauaga sõitma“ kui ka „lumelauatama“. Tegevust tähistav nimisõna võib olla ka lumelauasõit või lumelauasport, need on kahe silbi võrra lühemad kui lumelauatamine (kõnes on kokkuhoid märgatavam kui kirjas). Inimese kohta saab öelda lumelauataja, lumelaudur või lumelauasõitja, tugevam treenija ja võistleja on lumelauasportlane.