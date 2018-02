Jüri Allik: millist Tartu Ülikooli me tahame?

Lähenevate rektorivalimiste eel tuleks küsida, millist Tartu Ülikooli me tahame. Kas saapavabrikut, millel on tugev juht, kelle tahtest sõltub kõik hea (ja eriti halb), mis ülikoolis juhtub. Või on ülikool kogum parajalt sõltumatuid instituute, kus on hea töötada andekatel ja originaalse mõtlemisega inimestel, kes on teel suurte avastusteni, mis kogu maailmale korda lähevad. Minu meelest ma tean, millise ülikooli targad üliõpilased valiksid. Õppejõududest kõnelemata.