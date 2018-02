Andres Reimer: Taxify pidulaud

Loen imestusega mitme Taxify juhi meediale räägitut, et nad jäävad lausa miinusesse. Alustavad nädalat miinusega ja lõpetavad miinusega. Ja nii nädalast nädalasse. Ma ei saa aru, miks nad seda teevad. Pean silmas, miks nad sõidavad ennast miinusesse, nurisevad ja ikka jätkavad. Euroopa kohus tunnistas küll mullu detsembris Uberi, see laieneb ka Taxifyle, transpordiettevõtteks. Kuid see ei muuda asjaolu, et Taxify vahendab juhtidele 20-protsendilise tasu eest klientide tellimusi, kuid ei võta mingisuguseid sotsiaalseid kohustusi.