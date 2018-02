Mihkel Kunnus: #MeToo ja Neverland

Nii algab Urmas Vadi võrratu „Neverland. Romaan inimestevahelistest suhetest“. Just oma ebamäärasuses on see epiloog väga tabav ning annab edasi seda sihti ja süüdlast otsivat ärevat rahulolematust, milles tänapäev elab. Erinevad nõiajahid ja lintšimismeeleolud, mille üheks avalduseks loeks ka paljukajastatud #Metoo, on selle väljendused. Kuna elame just nimelt psühholoogilises reaalsuses ja just nimelt see mõjutab enim meie isiklikke ja ka poliitilisi otsuseid, siis ei saa seda kuidagi ignoreerida.