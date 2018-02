Siiri Oviir: Eesti suur idee on leitud

Meil on sügav ja tõsine rahvastikukriis, mis on meie rahva, keele, kultuuri ja omariikluse püsimajäämisele ühemõtteliselt kõige suuremaks ohuks. «Aeg-ajalt on kuulda, et Eestil polevat enam suurt ideesid, ja et seda oleks tarvis. Ma tunnen sel puhul alati hämmingut. Suur idee lausa hüüab näkku igal tänavanurgal. See on idee, et jääda Eestina alles, mitte kaduda nüüd, kui vabadus on käes,» kirjutas Mihkel Mutt («Anti-Mikita ehk Eesti suur idee hüüab näkku igal tänavanurgal», PM 2.02).

Kui tahame oma riigi ja rahvana kesta ka 100 aasta pärast, tuleb sündimuse tõstmiseks tegutsema asuda juba täna, läbimõeldult ja sihikindlalt. Alanud aastal on hoogu saanud pensioni tulevikutrendide arutelu ja on selge, et kui tahame paremat kindlustatust pensionipõlves, tuleb tegeleda ka iibe tõstmisega. Majanduski vajab töökäsi, jälle ei saa läbi ilma inimeseta jne, jne.

Rohkem lapsi! See peaks olema meie poliitikate kujundamise lähtekoht, see peaks olema see otsitud SUUR IDEE! Väikeriigina ei saa me omale lubada väikeseid ambitsioone.

Sünnid eile ja täna

1980. aastate teises pooles sündis Eestis 24 000 – 25 000 last aastas, keskmine sündimuskordaja oli 2,26, ületades seega ka rahvastiku taastetaset. Need olid sündimuse tippaastad. On arvatud, et selle põhjuseks oli meie rahvusliku vabanemise õhustik. Ometi hakkas Eesti taasiseseisvudes sündimus kohe järjekindlalt langema. 1990. aastate keskel oli sündimus langenud juba 10 000 lapse võrra aastas, jäädes püsima 13 000 – 14 000 tasemele. Ja seda tänini. Keskmine sündimuskordaja püsib 1,6 piires.

Poliitikud ei ole küll istunud lausa käed rüpes, üht-teist on ära tehtud. Juba üle kümne aasta toimib meil Euroopa Liidu heldeim vanemahüvitise süsteem. Hiljuti suurendati laste- ja peretoetusi, mis olid kümmekond aastat samal tasemel. Öeldakse, et rahaga lapsi ei osta. Rahata aga ka ei kasvata, nii et riigi tugi lastega peredele on märk riigi hoolimisest ja küllap annab ka kindlustunnet.

Pöördun tagasi 1980. aastatesse. Mis siis peale rahvusliku vabanemise õhustiku sündimust ikkagi sedavõrd suurendas? Uuringud näitasid, et oluline mõju oli hästi eesmärgistatud määrusel «Demograafilise situatsiooni parandamise lisaabinõude kohta», mis nägi ette noorte lastega perede eelistatult kindlustamist elamispinnaga. Oma kodu muretsemine oli noil aastail noore pere jaoks äärmiselt keeruline, siis hakkas see lahenema ja ega lapsedki sündimata jäänud. Oma kodu on aga eestlastele alati väga oluline olnud.

Oleme end nõukogude ruumist lahti rebinud ja 27 aastat ise oma elu üle otsustanud, oma kodu jääb meile aga oluliseks olenemata riigikorrast. Sestap ka eeltoodud näide.

Sünnitusiga