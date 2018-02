Kellele kuulub Jeruusalemm?

Kahekümne aasta eest võttis Ameerika Ühendriikide Kongress vastu otsuse tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana, kuid ükski järgnev president seda otsust ei kinnitanud, kuna kardeti kaotada sidemeid rikaste araabia maadega, nagu Saudi Araabia. Donald Trump otsustas 2017. aasta detsembris selle sammu teha, see tõi kaasa kriitikalaviini. Trumpi sammu mõistsid hukka Rooma paavst, ÜRO peasekretär, Euroopa liidrid, Türgi ja Iraan, islamistid, vasakpoolsed ja palestiinlased. Huvitaval kombel olid araabia maade reaktsioonid pigem vaoshoitud.

-Iisrael loeb Jeruusalemma oma pealinnaks, kuid rahvusvaheline kogukond peab Ida-Jeruusalemma Iisraeli poolt okupeerituks. Kellele peaks kuuluma Jeruusalemm teie arvates?

Avigdor Eskin: «Jeruusalemm on Iisraeli pealinn alates 1948. aastast, rohkem kui 70 aastat. 1967. aasta kaitsesõja käigus vallutas Iisrael Ida-Jeruusalemma ning sellest ajast on Jeruusalemm Iisraeli osa. Eri riikidel on selle kohta erinevad seisukohad, kuid Iisraeli seisukohalt on täiesti ükskõik, mida arvavad sellest riigid nagu Saudi Araabia, Jeemen, Süüria ja teised, kus tapetakse massiliselt süütuid inimesi ja rikutakse inimõigusi.

Ühendriigid tunnustasid Jeruusalemma Iisraeli osana ja kolivad siia oma saatkonna. See on väga oluline sündmus. Iisraeli jaoks on USA seisukoht olulisem kui see, mida arvavad kõik ülejäänud maad kokku. Barack Obama ajal lootsid araabia riigid, et Ameerika toetab nende Iisraeli-vastast positsiooni. Ameerika roll on Lähis-Ida regioonis palju suurem kui Euroopa Liidu oma. Iga aasta kulutab Ameerika Palestiina autonoomia toetuseks rohkem kui 700 miljonit dollarit, samas kui teised riigid panustavad kümnetes kordades vähem.

Barack Hussein Obama toetas Egiptuse Moslemi Vennaskonda ning rääkis pidevalt Palestiina riigist ja palestiinlaste õigustest, see aitas kaasa vaid verevalamisele ja terrorismile. Trump teatas hiljuti, et nüüd on Jeruusalemma probleem päevakavast maha võetud. See tähendab, et Jeruusalemmas on rahulik.