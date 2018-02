Mart Raudsaar: Eesti ime, õnn ja rõõm

Me võime rõõmu tunda selle üle, et võitsime Vabadussõja ülekaaluka vaenlase vastu ning et meil on Tartu rahu näol vundament, millele Eesti riikluses ja rahvusvahelises diplomaatias toetuda. Me võime tunda rõõmu selle üle, et rahulepingu originaaldokument kadus 1940. aastal Eesti Stockholmi saatkonnast enne diplomaatilise arhiivi tagasisaatmist okupeeritud riiki ning on siiani säilinud.