Vladimir Sazonov: Washington ja Islamabad – kas nurjunud partnerlus?

Ameerika Ühendriikide ja Pakistani suhted on olnud vastuolulised. Ühest küljest on pakkunud Pakistan USA-le tuge tema vastastega võitlemisel, teisalt on neid vastaseid ise sageli toetanud. Nüüd näib, et ameeriklaste mõõt on täis saanud, kirjutab orientalist Vladimir Sazonov.