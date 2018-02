Tuul Sepp: miks ei taha paljud teadlased arvamust avaldada?

Sel aastal annab president Eesti Vabariigi teenetemärgi teiste tublide inimeste seas ka üheteistkümnele teadlasele. Nende hulgas on nii humanitaar-, reaal- kui ka loodusteadlasi, ning nende töö on muu hulgas aidanud kaasa looduse hoidmisele, laste paremale kaitsmisele ja õpetamisele, ettevõtlustehnoloogia arengule ning rahvusvaheliste suhete tugevdamisele.

Nende panuse esiletoomine võiks näidata, et teadus on ühiskonnas kõrgelt hinnatud, teadlaste hääl on hästi kuuldav ning ühiskonda panustamine on teadlastele tehtud lihtsaks ja meeldivaks. Kas see aga ka tegelikkuses nii on?

Saan sellele küsimusele läheneda kahelt vaatepunktilt. Esmalt, Eestist eemal viibimine võimaldab kõrvaltvaataja pilku ja võrdlust teistsuguse ühiskonnaga. Teisalt saan jagada oma kogemusi teadlasena, seestpoolt vaadatuna. Mõlemad lähenemisnurgad võivad mingil määral minu vaateid moonutada, kuid ilmselt ei ole subjektiivsusest ja isiklikest kogemustest moonutamata mitte kellegi arvamus.

Eemalt vaadates tundub, et võrreldes minu siinsete kolleegidega läheb Eesti teadlastele ühiskonnas toimuv oluliselt rohkem korda. Ilmselt on siin põhjuseks meie riigi väiksus. Iga tegu või panus võib ühiskonda oluliselt mõjutada, ja seda nii paremuse kui ka halvemuse poole. Nii on igal teadlasel võimalik heade arvamusartiklite või rakenduslike uuringute tulemustega mõjutada riigi kurssi. Selline paindlikkus ei ole näiteks Ameerika Ühendriikide suguses hiigelriigis võimalik.

Ühelt poolt on see teadlastele suur võimalus, teiselt poolt aga ka suur vastutus. Iga ebaõnnestunud lause, iga hooletult tõlgendatud teadustulemus võib oma elu edasi elades üha võimenduda ning ühiskonna lammutamisele, vaenuõhutamisele või looduse ekspluateerimisele kaasa aidata. «Aga teadlased ju ütlesid nii...» võib kergesti saada argumendiks, mille taha peita kasumiahnus või kitsarinnalisus.

Eesti teadlaste võimalus midagi päriselt muuta, Eestit paremaks teha, on aga ilmselgelt pigem eelis kui puudus, ning üha rohkem teadlasi võiks seda võimalust kasutada. Eemalt vaadates tundub, et kasutavad ka, ja viimase paari aasta jooksul on teadlaste hääl ühiskonnas üha valjemini kõlama hakanud. Teadlasi jõuab üha enam arvamusliidrite hulka, ettevõtetega koostööd tegema, poliitikutele nõu andma.

Kollektiivne arvamusartiklite kirjutamine