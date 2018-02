Kristiina Baum: Rootsis on kasvamas hoopis teist liiki kuriteod

Olid ajad, mil kõige ohtlikumat elu Stockholmis elasid vaeses linnaosas sisserändajad ning jõukas linnaosas rootslased. Esimest klobiti ööpimeduses niisama, teiselt oli vaja kõik kaasaskantavad väärtesemed kätte saada. Sedasorti ajaloo algusest inimkonda saatnud kuriteod jätkuvad ega kao vist kuhugi, nende kõrval on aga jõudsalt kanda kinnitamas uut laadi, virtuaalavarustesse jäävad patud, mille toimepanijat on raske tabada.

Meedia vahendusel taamalt Rootsi elu jälgides võib vaatlejale kergesti jääda väärmulje, et siin elada on ohtlik ning ühiskonna suurim mure on tulistamised, vägistamised ning probleemid sisserändajatega. Et riigis on kaos ja sellest saamas moslemite kants Euroopas.

Kuvand, et Lõuna-Rootsi Malmöst on saanud uus Venezuela, või et need, kel elu kallis, peavad iga hinna eest vältima Stockholmis sisserändajaterohkeid eeslinnu, nagu Rinkeby või Skärholmen, on lihtne tekkima. Käin ise seal korduvalt sisseoste tegemas ja võin kinnitada, et pole kordagi end ebaturvaliselt tundnud. Tegelikult näitavad andmed Stockholmi kohta, et just kesklinn ümbruskonnaga on paik, kuhu röövlid, mõrvarid, narkarid ja muidu kaabakad kogunevad. Kesklinnas (täpsemalt Norrmalmil) toimusid Rootsi kaks terrorirünnakut, mõrvati peaminister Olof Palme ning välisminister Anna Lindh. Just Stockholmi kesklinna tuleb minna muhku norima, narkootikume ja lõbunaisi ostma ning ebaseaduslikke mänguurkaid otsima. Ja kui veel liiter eluvett keres, võib üsna kindel olla, et õhtu saab olema põnev.

Politseile teeb muret ka see, et sisserändajad ei kipu kuritegude lahendamiseks õigusorganeid kaasama. Nad kas vaikivad või proovivad õiguse omal käel jalule seada

Suurlinna nähtusega kaasneb paratamatult kuritegevus. Stockholmi politsei on kaardistanud 61 probleemset piirkonda, mida on kümmekond enam kui mõni aasta tagasi. Need on linnaosad, mille loomisele ühiskond paratamatult ise kaasa on aidanud ja mida väidetavalt 30–40 aastat tagasi ei olnud. Alasid iseloomustab madala hariduse ja palgaga sisserändajatest elanikkond, kus lisaks on probleeme kasvava kuritegevusega.

Politseile teeb muret ka see, et sisserändajad ei kipu kuritegude lahendamiseks õigusorganeid kaasama. Nad kas vaikivad või proovivad õiguse omal käel jalule seada. Nii tekib eeslinnas teabesulg – kõik teavad, mis juhtus, aga keegi ei räägi ega teata. Rootslased ise suhtuvad teisiti, nemad on usinad politsei, maksuameti ja kohtu kaasajad. Menetlused on aga pikad ja kohati tulutud, seda peegeldab tõsiasi, et tugev usk õigussüsteemi on elanikkonnast vaid pisut enam kui poolel.

Keelatud tsoonid