Airis Meier: mida teie viimase kuue kuu jooksul korda saatsite, härra Vooglaid?

4. veebruaril postitas Varro Vooglaid oma Facebooki konto seinal, et Euroopa Liidu Eesti eesistumine oli täiesti mõttetu. Et sellest veel väheks jäi, lisas ta, et Eesti sajanda juubeliaasta väärikas ja meeldejääv tähistamine on enamasti lihtsalt pidu.

Omariiklus ei ole ainult riigi füüsiline piir. Piirist veelgi tähtsam on kodanike positiivne vaimsus ja usk, et Eesti on maailmakaardil kui riik, millel on maailmale midagi erilist pakkuda. Eesti 100 sündmuste keskmes on Eesti inimene. Ta on kas üritustest osa võtmas või ise neid korraldamas, ta on kas Eestis või väljaspool Eesti riigipiire, ta on kas noor või vana. Ma võin teile kinnitada, härra Vooglaid, mingi lihtsalt pidu see ei ole.