Anu Uritam: justiitsaktivismist ja kohtute kontrollimisest

Viimasel ajal on avalikkuses kõlanud väited, et Eesti kohtusüsteem vajab põhjalikku reformimist. Kohtunikele on ette heidetud alusetut justiitsaktivismi ja kurdetud nende tegevuse üle tõhusa kontrolli puudumist. Nii on veebilehe Objektiiv arvamustoimetaja Veiko Vihuri kirjutanud: «Kui kohtuvõim hakkab omaalgatuslikult ühiskonda «paremaks muutma», siis on tegemist omavoli, demokraatliku võimu usurpeerimise ja demokraatia õõnestamisega.»

Eestis on igaühel õigus väljendada arvamust kohtusüsteemi või teiste põhiseaduslike institutsioonide tegevuse üle. Lubage siis avaldada selle kohta paar mõtet.

Justiitsaktivism ehk kohtulik aktivism

Meedias avaldatud mõtteavaldustest ei ole päris selge, mida on Eesti kontekstis peetud silmas justiitsaktivismi all. Terminil justiitsaktivism (ehk kohtulik aktivism) puudub üheselt defineeritud ja rahvusvaheliselt tunnustatud tähendus. Väljendi loojaks peetakse USA ajalooteadlast ja ühiskonnakriitikut Arthur Meier Schlesinger Jr-i, kes kasutas seda sõna esimest korda 1947. aastal ilmunud artiklis, kus ta kirjeldas kohtulahendeid, mis näisid pigem põhinevat lahendi kirjutaja isiklikul arvamusel kui seadusel. Terminil on sellest ajast peale olnud mitmeid tõlgendusi.

USA poliitikateaduste professor Bradley C. Canon on möönnud, et kohtuliku aktivismi käsitlusi on praktiliselt niisama palju, kui on teema uurijaid. Justiitsaktivismi on defineeritud kui kohtulikku poliitika kujundamist, kohtu tegutsemist väljaspool tavapäraseid funktsioone, kohtuniku lähtumist isiklikest eelistustest otsuse tegemisel, seadusandja tahtest kaugenemist, aga ka sotsiaalsete küsimuste lahendamist kohtulahendite kaudu. Kohtuliku aktivismi termini mõtestamine sõltub kohtusüsteemi eripäradest, kohtu asukohariigi kultuuriruumist ning riigikorraldusest. Eestis võiks kogu põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetlust pidada mingis mõttes justiitsaktivismiks, kuigi tegemist on otseselt seaduses ettenähtud ning seadusandlikku võimu tasakaalustava meetmega.

Schesingerile kui termini loojale on ette heidetud, et ta ei suutnud välja tuua, kas justiitsaktivism on hea või halb. Kohtuliku aktivismi vastased heidavad kohtutele ette seadusandja võimu usurpeerimist, pooldajad aga rõhutavad, et seadusandja tahte tõlgendamine peab toimuma kooskõlas ajalooliste ja ühiskondlike muudatustega. Illustreerimaks, kuivõrd keeruline on defineerida kohtulikku aktivismi kui positiivset või negatiivset nähtust, võiks esile tuua mõned ajaloolised näited.

Näiteid ajaloost