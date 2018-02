Propastop: Tallinna-nimeline polk seostub Maarjamäe juhtumiga

Nimetuse saanud 23. hävituslennukite polk on minevikus mitmel korral ümberformeeritud üksus, mille üks eelkäijatest – 404. polk sai juba 22. oktoobril 1944. aastal nimetuse «Tallinna polk». Nimetus anti samal aastal toimunud Tallinna edukas pommitamises osalemisega seoses.

Sündmuse muudab silmapaistvaks asjaolu, et Venemaa president märgistab ühe üksuse iseseisva naaberriigi pealinna nimega.

Propastop näeb võimalust, et nimetamisel on seos jaanuari alguses Venemaal aset leidnud uudistelaine tekitanud Maarjamäe memoriaali lammutamise teemaga. Nimelt on Maarjamäe kompleksis ühe osana mälestusmärgid kõigile 22. oktoobril Tallinna nime saanud üksustele.