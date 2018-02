Mihhail Lotman: IRLi vead ja head

Annely Akkermann astus IRList välja. Mõistan tema tundeid, ehkki mitte lahendust. Mul endal on needsamad etteheited erakonnale ja veel rohkemgi. Püüan need hästi lühidalt formuleerida.

1. Valimisliit koos Keskerakonnaga, millel on kehtiv leping Jedinaja Rossijaga (Ühtse Venemaaga). Analoogilisest lepingust on lahti öelnud isegi kõige venemeelsem Läti poliitik Nils Ušakovs. Kui kordame mantrana, et hea Jüri ei ole seesama, mis halb Edgar, siis võiksime ajada selja sirgeks ja öelda: hea Jüri, ütle lahti sellest häbiväärsest lepingust.

2. Maksusüsteemi solkimine. Eesti riigil oli ja on palju arenguruumi erinevates valdkondades, kuid lihtne ja loogiline maksusüsteem oli põhimõtteliselt hea. Seda oleks pidanud muutma ettevõtjasõbralikumaks, vähendades nende maksukoormust, kuid mitte maksude lihtsuse ja läbipaistvuse arvelt.

3. Aktsiiside tõus ja ennekõike läbimõtlematu alkoholiaktsiisi tõstmine. Seda tehti kahel eesmärgil: a) rahva kainestamine, b) riigikassa täitmine. Ma ei tea, kuidas kainusega on, valitsus esitab optimistlikku statistikat, kuid minu enda ja mu tuttavate tähelepanekud Lõuna- ja Kagu-Eestis ütlevad vastupidist: inimesed hakkasid rohkem ja hasartsemalt jooma. Riigikassa täitmisega ei ole asjad ka paremad. Kuid mulle on siin palju olulisem mitte materiaalne, vaid moraalne aspekt. Seadused ja valitsemise poliitika peavad soodustama inimeste ausat ja patriootlikku käitumist. Eestis aga on minister Jevgeni Ossinovski ühe liigutusega lükanud inimesed halli tsooni. Ja IRL ei takista seda.

4. Riigieelarve tasakaalust väljaviimine. Omal ajal tahtis Isamaa liider Mart Laar viia eelarvetasakaalu nõude isegi Põhiseadusesse. Siis tundus mulle, et ta pingutab üle. Tasakaalus eelarve on tähtis põhimõte, kuid mitte dogma. Mingitel tingimustel võib teha olulisi tulevikku suunatud investeeringuid, mis ajutiselt viivad eelarve tasakaalust välja. Praegu aga suunatakse see raha populistlikult tarbimisse. See ei ole investeering, mis tooks tulevikus kasu, see raha lihtsalt kulutatakse ära. See on keskerakondlik poliitika: elada praegu tulevikupõlvkondade arvelt. Ja meie läheme sellega kaasa.

5. Olen täiesti nõus sellega, mida Annely kirjutas teise samba likvideerimise kohta. Siin on kaks halba asja korraga. Esiteks, teise samba kehtestamisega võttis riik endale oma kodanike ees teatud kohustused. Nendest loobumine õõnestab riigi usaldusväärsust. Teiseks oli teine sammas iseenesest hea mõte, kuna sellesse panustab nii inimene ise kui ta tunneb ka riigi toetust. Samuti rikuti lubadusi kolmanda samba maksustamise osas, mis pole ka hea.

6. Osa inimesi ja ennekõike töötavad pensionärid tunnevad ennast õigustatult petetuna. Selle kompenseerimiseks pakub valitsus jällegi puht keskerakondlikku lahendust: ühekordset valimiseelse pensioni tõusu. Mille arvelt? Eks ikka laste ja lastelaste arvelt.