Mõttekodadega pole Eestis kuigivõrd laiata. Kunagi sel teemal tehtud uurimuses tõdeti, et sõltumatu mõttekoja tekkeks riigis oleks vaja kahte eeltingimust: sõnavabadust ja 2 miljonit elanikku. Esimese osas on meil asjad enam-vähem jonksus, teisega aga ... noh on nagu on.