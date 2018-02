Ekspert: Putinit ei huvita vähimalgi määral mingi venekeelne elanikkond mingis Baltikumis

Kõige põhjal otsustades on Grudinin hea juht. Ta ei räägi midagi, mis ärritaks võimu. Ainuke asi, mida ta räägib, on populistlikud fraasid, mida ei saaks realiseerida ühegi võimu ajal, sest need on, kui aus olla, lihtsalt rumalad. Teadlikult rumalad. Inimene, kes on üles ehitanud korraliku ettevõtte, kõneleb totaalsest natsionaliseerimisest, teades, et see on rumalus, et see tähendab majanduses tõhususe kadu. Venemaa majanduses on nagunii riiki liiga palju.

Üldiselt on Grudinin, kust ka ei vaataks, igast küljest Kremlile meelepärane. Ta tõmbab kaasa vasakpoolsed valijad, imiteerib konkurentsi, on uus värske nägu. Mulle tundub lausa, et ta võib koguda kahekohalise protsendi jagu hääli. Omaette teema on see, kas Grudininist saab kompartei juht.

Mees kommunistide korraldatud meeleavaldusel Moskvas, käes Pavel Grudinini kandidatuuri propageeriv plakat. FOTO: Scanpix

Järgmise tsükli ajal seisab Kremli ees tõsine ülesanne kujundada ümber parteisüsteem või täpsemalt see, mida Kreml nimetab parteisüsteemiks.

Ühtne Venemaa on muutunud täiesti amorfseks, ei sarnane enam sugugi parteiga. Kommunistid ilma Zjuganovita on samuti üks arusaamatu kooslus. Üldiselt on vaja mingit uut liidrit, on tarvis uute loosungitega jälle koondada kogu see vasakpatriootlik valijaskond. Žirinovski parteiga on samuti vaja midagi ette võtta. Neil ei ole parteisüsteemi kui sellist. Nii et siin tekib seoses Grudininiga selline mitme teguriga ülesaanne. Ja mitte ainult neil valimistel.

Milline on teie arvates Venemaa presidendivalimiste tulemus?

Loomulikult Putini võit tulemusega, mis üldiselt sarnaneb varasematega. Ta saab just nii palju hääli, 50-60-70 protsenti. Osalusprotsent tuleb kõrge. Putini võit on juriidiliselt legitiimne. Loomulikult seavad tema legitiimsuse kahtluse alla lääs ja opositsioon.

Teise koha saavutab Žirinovski: ta on Zjuganovist natuke lustlikum, ta on harjumuspärane, ta on Putini tuletis. Talle järgneb, ma usun, ikkagi Grudinin. Värske näona ja vasakpoolse näona suudab ta küllap kolmandaks tulla.

Keegi ei oska kuidagi isegi pakkuda, kuidas hääletatakse Sobtšaki poolt. Leidub fantastilisi prognoose, nagu võiks ta koguda kaheksa kuni kümme protsenti häältest. Mõned väidavad, et ta kogub alla ühe protsendi. Küsitlused näitavad, et ta kõigub seal ühe protsendi kandis, aga see ei tähenda kaugeltki, et ta ei võiks teha järsku hüpet ja et see ei tule just liberaalse valijaskonna mobiliseerimise arvel, mis võib viia tema näitaja kahe-kolme protsendi peale.

Kas valimiste järel võib muutuda Venemaa välispoliitiline kurss?