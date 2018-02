Märts Sults: ilma gümnaasiumidiplomita kõrgkooli – järjekordne häma!

Riigieksamid kaotasid pedagoogilise sisu

Nii et hr Jaak Aaviksoo, ära häma! Sa tekitad õpilastes väga erinevaid emotsioone, millest kõige ohtlikum on see, et õppida ei olegi enam vaja − ülikooli saab ka niisama. Sa devalveerid haridust! Sa räägi ikka kõva häälega, et gümnaasiumi lõpetamise kriteeriumiks olnud riigieksamid on ajast ja arust ning see praktika tuleb otsekohe lõpetada, ning et ülikoolidesse astumiseks tuleb taastada sisseastumiseksamid, mille raskusaste on üles ehitatud vastavalt Eesti gümnaasiumites kehtivatele aine- ja õppekavadele ning läbitud kursustele.