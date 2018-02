Vytenis Andriukaitis: teeme uuenduslikud tervishoiulahendused patsiendile kiiremini kättesaadavaks

Sotsiaalse ahistamise eelistamine kõrvu keelelise segregatsiooni poliitika läbisurumisega näitab väga selget poliitilist sihti, milleks on madala töise sissetulekuga ja kesise riigikeele oskusega inimeste klassi säilitamine ja laiendamine. Just selle klassi baasil on Eestis kujunenud nõudlus vasakpoolse ideoloogia ja «vene poliitika» järele.

Andrei Kuzitškin, arvamusportaali kolumnist