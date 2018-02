Andrei Kuzitškin: libauudiste vabrik ehk kuidas ja mida kõneleb Venemaa ajakirjandus Davosi foorumist

Pervõi uudiste põhjal arutasid kõik Davosi kogunenud just Venemaa majanduskasvu tempot, Venemaa majandusse investeerimist, rubla ja dollari kurssi ning Venemaa robotit Sophia.

Näiteks telekompanii NTV toob ära Poola peaministri sõnad, kes nimetas Venemaad suurimaks ohuks maailmas. Samuti tsiteeritakse Ukraina presidenti Porošenkot, kes kutsus Ameerikat üles tugevdama Venemaa-vastaseid sanktsioone. Nii kinnistatakse auditooriumi seas tees «kollektiivse» lääne ja selle «kannupoiste» vaenuliku suhtumise kohta Venemaasse. Lisaks annab NTV teada, et president Trump ei leidnud aega kohtuda Porošenkoga, küll aga teatas valmidusest koostööks Venemaaga. Sellega luuakse arvamus, et «Trump on ikkagi meie mees», Porošenko aga ebatäisväärtusliku riigi libapresident.

Telekanal Rossija1 annab vaatajatele teada, et «ameeriklased peidavad Davosis ennast venelaste eest». Tegelikult räägitakse sellise pealkirjaga loos hoopis president Trumpi keeldumisest kohtuda Venemaa delegatsiooniga. Niisiis kõigepealt kärbib Venemaa sündmuse tähendust, saates kohale asepeaministri, siis aga teeb suured silmad, et USA president ei tahagi temaga kohtuda. Samal ajal esitatakse seda kõike venelaste ameeriklastest üleoleku võtmes, sest varjavad ennast ju ikka tugevaid pelgavad nõrgukesed.

Põhiosaleja Venemaa

Seekord on nähtavasti tegu Putini varjuga, mida lõi Davosis kartma isegi Trump. Telekanal Pervõi oli Davosi uudiste edastamisel vahest kõige leidlikum. Nende teatel oli foorumi põhiosaleja… Venemaa! Pervõi uudiste põhjal arutasid kõik Davosi kogunenud just Venemaa majanduskasvu tempot, Venemaa majandusse investeerimist, rubla ja dollari kurssi ning Venemaa robotit Sophia.

Pervõi järgi oli foorumi põhisündmus «Vene päevad»: delegaadid lausa ründasid Vene Maja, et nautida maitsvaid suupisteid, kuulata Venemaa lauljaid ja imetleda Venemaa tehnilisi imesaavutusi. Ukraina Maja aga olevat olnud täitsa tühi, sest ajakirjanike sõnul kulutanud Ukraina delegatsioon aina Saksamaa ja Prantsusmaa esinduste lävepakku, et mingeidki investeeringuid välja nuruda. Nii kinnistas Pervõi teabetasandil Venemaa riiklikus ideoloogias niigi püsistunud põhimõtet: kergitada igati ennast ning eirata või alandada teisi.

Venemaa vanim infoagentuur TASS tsiteeris Davosist kõneldes ainuüksi Venemaa ametiisikuid ja ärimehi.

Venemaa suurim internetiressurss Rambler, mis kuulub rühmale Kremli-lähedastele oligarhidele, jagab Davosi foorumile järgmisi epiteete: maailmapidu, maailmamajanduse globaliseerimise peastaap, eliidi piduõhtu. Rambleri toimetuse arvates tunnistati Davosi foorumil sel aastal maailma mitmekesisust, neoglobalistliku poliitika läbikukkumist, Euroopa ja Hiina konflikti Trumpiga ning Ukraina finantskrahhi. Sealjuures ei lausunud Rambler sõnagi selle kohta, et Trump kutsus Davosis üles koostööle, Ukraina sai Valuutafondilt laenu ning Euroopa riigijuhid nentisid majanduskriisi ületamist.

Venemaa vanim infoagentuur TASS tsiteeris Davosist kõneldes ainuüksi Venemaa ametiisikuid ja ärimehi: «Sanktsioonid muudavad meie elu raskemaks, aga ei muuda seda võimatuks» (Venemaa asepeaminister Arkadi Dvorkovitš); «Lääs tahab sanktsioonide abil avaldada Venemaale survet, et me muudaksime valitsust ja presidenti. Meile on kuulutatud suur majandussõda» (VTB panga juht Andrei Kostin); «Me näeme Euroopa investorite huvi järsku kasvu Venemaa suhtes. Saksa ja Prantsuse ettevõtted viivad sel aastal Venemaal ellu palju projekte» (investeerimisfondi juht Kirill Dmitrijev). Nii kujundatakse suurriigi kuvand, mis seisab kangelaslikult kogu lääne vastu ja oskab selle juures oma huvides ära kasutada Euroopa riikide vastuolud.

Peaminister Jüri Ratas (paremal) Davosis. FOTO: Riigikantselei

Need Venemaa ajakirjanduse infopoliitika põhimõtted kannavad vilja isegi Eestis. Võtame näiteks ette pealkirjad, millega teavitas lugejaid Davosi foorumist ajaleht MK-Estonija: «Skandaal Davosis: Porošenko käskis venekeelsel naisajakirjanikul riided ära võtta», «Eksperdid ennustavad 2018. aastaks ülemaailmset nälga». Midagi muud ja head ajalehe lugeja foorumist teada ei saa.

Huvipakkuv on see, kuidas valgustas Davosi foorumit Keskerakonna ajaleht Stolitsa. Üheksast loost viis olid pühendatud Eesti peaministri Jüri Ratta osalemisele foorumil. Ent need teated erutasid publikut üpris vähe. Maksimaalselt kogus kommentaare uudislugu «Davosis tehti ettepanek töötada välja NATO-Venemaa sõja plaan». Kommentaatorid kuulutasid, et ameeriklased on valmis tooma Euroopa sõja ohvriks. Njah, sellist Euroopa integratsiooni kohtab siis mõnes Eesti venekeelses ajakirjandusväljaandes. Venemaa puhub pasunat, meie aga lõõritame kooris kaasas.

Vene keelest eesti keelde ümber pannud Marek Laane