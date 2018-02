Artemi Troitski: ksenijafoobia

Igal juhul on ta tunduvalt eespool peaminister Medvedevist, oligarh Setšinist, minister Lavrovist ja skandaalsest poptähest Šnurovist. Sealjuures on raske isegi öelda midagi täpset tema tegevusala kohta. Tavaliselt öeldakse ajakirjanik või telesaatejuht, aga see ei ole täpne. Seltskonnalõvi on juba natuke lähemale. Klubitüdruk või seksikiisu sobiksid ka, aga ei ole kaugeltki ammendavad. Nüüd nimetatakse igatahes poliitikuks.