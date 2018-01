Juhtkiri: kuidas vältida teed, kus ootab mõttetu surm

Jaanuar 2018 oli Eesti liikluses mustemast mustem. Esialgsetel andmetel hukkus kümme inimest. Sama palju kui aastal 2014, kuid alates 2010. aastast on liiklussurmade arv jaanuaris olnud 2–8. Niisiis, kui kümme või enam aastat tagasi oli kümne hukkunuga aasta esimene kuu harilik, siis muutunud taustsüsteemis sunnib see küsima, kas kuskil pole midagi valesti läinud või kahe silma vahele jäänud. Me ei otsi ühest süüdlast, kelle suunas näppu viibutada, mõtteainet on aga enam kui küllaga.

Mullu jättis Eesti teedel-tänavatel elu praegu teadaolevalt 48 inimest. Kogu iseseisvusajal pole olnud aastat, kus see arv oleks olnud nii väike. Seevastu viimastel aastatel visalt samas suurusjärgus püsiv vigastatute arv (umbes 1700) viitab, et pigem oli tegemist õnneliku-juhusliku erandi kui süsteemse edulooga. Tõsi, eelmise rahvusliku liiklusohutusprogrammi keskne eesmärk – liiklusõnnetustes hukkunute arv ei ületa sadat – õnnestus täita, ja isegi varuga. Programm aastateks 2016–2025 seab eesmärgi, et aastas poleks hukkunuid enam kui 40. Eelnenud praktikat vaadates utoopia see ei ole. Kuid tulemuseni saab jõuda vaid tööga, mille taga on õiged otsused.