Kairi Kroon: lihtsa ja kannatliku eestlase süda valutab sellepärast, mis Eestimaal toimub

Mina lihtsa lasteaiaõpetajana ei saaks töötada, kui mul ei oleks vastavat haridust tõendavat dokumenti. Aga et valitseda riiki ja rahvast, selleks ei ole ei kogemuse ega kõrghariduse nõuet.

Siinkohal vabandan nende eest, kellel on usk haridusse, väärikus ja püsiväärtused veel olemas. Loomulikult on ka neid, aga kahjuks nad on hääbumisudus, sest väikluse võltsid vääriskivid kiirgavad heledamalt ja kütkestavad rohkem. Paraku on sellel lastud nii minna. Miks, armas Eestimaa?

Tänapäeval võib kandideerida linna, valda või riiki juhtima pärast seda, kui sul on taskus vaid kaks dokumenti – lasteaia lõpetamise ja keskhariduse omandamise tunnistus. Mõni püüab ka kõrgkoolide vastuvõtukatsed läbida ja siis lisab need katsetatud koolid CVsse. Jätab aga mainimata, et koolid jäid isegi alustamata, lõpetamisest rääkimata! Aga CV on uhke!

Kui sa oma tööga hakkama ei saa, saad meie riigis omale assistendi. Andke andeks mu arvamus, aga pensionär on oma elutöö riigile andnud ja oma pensioni vääriliselt ära teeninud. Kui keegi meie riigis assistenti vajab, siis on selleks äärmisel juhul pensionär.

Need assistendid aitaksid võimalikult kaua pensionäridel olla töövõimelised. Toetaksid igapidi töötava pensionäri töölkäimist ja töötamist, sest kogemuste ja oskustega tööjõud on kadumisohus.

Päris ausalt ei vääri assistenti hädavaevu keskhariduse kätte saanud noor seikleja, kes suure uhke kirega võtab vastu linnapea või ministri koha. Lihtsale inimesele kõrvaltvaatajana tundub, et see uljaspea iseendale ei teadvustagi, mis on tema töö sisu ja milline on vastutus, aga suurepäraselt teab oma palganumbrit ja muid hüvesid.

Võin käe südamele pannes öelda, et kui mulle kui pedagoogile tehtaks homme pakkumine mõne poe juhatajaks hakata, siis ma keeldun kindlalt. Mul pole ju vastavat haridust ega kogemuspagasit. Aga näiteks põllumajandusminister võib homme vabalt näiteks haridusministriks hakata. Küll ma olen nuputanud, kuidas see võimalik on. Ei ole välja nuputanud.

Kui keegi meie riigis üldse assistenti vajab, siis on selleks äärmisel juhul pensionär.

Uue tulumaksuseaduse kohaselt on töötavad pensionärid nii rikkad, et neilt võetakse raha vähemaks. Kas sa tead, armas Eestimaa, et enamik nendest lihtsatest pensionäridest ei töötakski, kui neil ei oleks vaja toetada oma lapsi, kes veidigi elamisväärsema elu nimel on nüüd kimbatuses ja ahastuses, sest omal ajal võeti SMS-laenu või soetati perele pangalaenuga elamine!

Kas usud, Eestimaa, et enamik pensionäre ei käikski tööl, kui nad ei peaks oma elusolevaid vanemaid hooldama. Memm ja taat ei taha hooldekodusse, kuhu kulub kuus kaks pensioni. Juba arstile minnes on neil hirmupisar silmas, et kas ma ikka saan oma koju tagasi. Seda on nii valus teada.