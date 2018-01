Erkki Bahovski: Trumpi aastakõne: ennustamatu liidri oreool hajus

Oma esimese aastakõnega (State of the Union) näitas Ameerika president Donald Trump, et talle omistatud ennustamatu liidri tiitel ei vasta tõele. Trump rääkis oma ligi 80-minutilises kõnes pea kõike seda, mida oleme aasta otsa või rohkemgi tema suust kuulnud. Muidugi, alati võib «loota», et Trump üritab ennustamatu liidri tiitlit tagasi võita taas mõne räige Twitteri säutsuga, olgu selleks siis suur nupp või midagi muud.