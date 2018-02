Sven Nuutmann: Eesti väärib puhast ERRi

Lisaks pean väga mõistlikuks plaani ehitada vana raadiomaja hoovile uus telekompleks ja olemasolev Faelhmanni tänava kinnistu maha müüa. Praegune hoone on ilmselgelt oma aja ära elanud ja kindlasti üüratult energiakulukas. Samal ajal on ringhäälingu koht kindlasti kesklinnas.

Spordipoliitika puudumine

Nüüd jõuame avalikkuse ees, aga tegelikult ka kaadri taga kõige enam kirgi tekitanud teemani ehk spordiülekanneteni. Mõned aastad tagasi sai sponsorreklaamiga paika mõistlik süsteem, mis tähendas seda, et ERRis sai reklaami teha nõukogu kinnitatud plaani alusel, mis minu mäletamist mööda pidi olema fikseeritud pikka aega ette. Huvitav, kas nõukogu endiselt mäletab ja järgib seda printsiipi? Julgen selles pehmelt öeldes kahelda.

Igal juhul on nii, et kui ringhääling lõpetaks kommertsspordi näitamise, siis ainuüksi sellega võiks aastas kokku hoida vähemalt miljon eurot ja seeläbi ETV+ eelarvet pea poole võrra suurendada. Kui originaalsisuga venekeelse telekanali tegemiseks on turutõrge ehk erarahaga seda vähese tulususe tõttu ei tehta, siis spordiülekannete puhul turutõrget pole. Veel mõned aastad tagasi oli enamik spordiülekannete õigusi EBU käes ning neid sai osta vaid EBU liige ehk Eestis ETV, kuid praeguseks see nii enam pole ja turul on tekkinud konkurents, mis on toonud sporti lisaraha juurde. Vahel tundub, et spordiülekannete õiguste ostmine ei ole ERRi jaoks ratsionaalne valik, vaid lihtsalt mingite inimeste ego küsimus.

Kõige kommertslikumad spordialad on jalgpall, kovpall, jäähoki, kergejõustik ja laskesuusatamine. Jalgpalli MMi ja EMi näitamise õiguste eest suudaks erameedia maksta isegi kaks korda kõrgemat hinda kui olümpiamängude eest ning ikka need kulud reklaamiga tasa teenida. Miks siis ikkagi kulutab ERR tänaseni nende spordialade näitamise peale miljoneid eurosid maksumaksja raha? Näiteks viimase info kohaselt on ERR osalemas ka maailma kõige kommertslikuma jalgpalliliiga Meistrite liiga mängude õiguste ostmisel. Kolme aasta hind ulatub seal vähemalt kahe miljoni euroni.

Kaasus, kus UEFA poolt müüdavad õigused ostis ERR jalgpalliliidu kaudu UEFA enda rahaga, on praeguseks jõudnud kohtusse. Ainsana oli see tehing kasulik jalgpalliliidu juhile Aivar Pohlakule, kes suutis selle tehinguga suruda ETV ekraanile suurema hulga Eesti liiga mänge ja avada oma toetajate jaoks ETV reklaamikanalina. Kui reklaam peaks ETV ekraanile naasma, siis muutuvad sellised hämarad tehingud ERRis taas igapäevaseks.