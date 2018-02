Peeter Langovitsi tagasivaade: juulilepped jõustusid Tartu rahu aastapäeval

Ratifitseerimiskirjade vahetamine on teetähis Eesti-Vene suhetes, rõhutas Lennart Meri oma kõnes ning lisas: «Täna tähistab 2. veebruar sümboolselt uut kokkulepet, mis tegelikkuses on juba ellu rakendatud. Olen veendunud, et Euroopa areng, Euroopa tee püsiva rahu poole veenab mõlemaid osapooli piirilepingu olulisuses, vajalikkuses ja vältimatuses.» President rääkis Eesti ja Venemaa vahelise piirilepingu sõlmimise olulisusest ja avaldas kahetsust, et läbirääkimised piirilepingu üle liiga pikale kipuvad venima.