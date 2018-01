Tarun Gidwani: kuidas teise inimese veendumusi muuta?

Kui soovitakse muuta teiste inimeste veendumusi püsivalt, siis selline võistlusstrateegia ei too konstruktiivset edu. Kui me tahame tõelist muutust, peame oma egost üle saama ja pöörduma teiste poole äärmise kannatlikkusega. Vastased on samuti inimesed, keda ei tohi demoniseerida – me ei saa lihtsalt võidelda, kuni üks pool võitjana lahingust väljub. Siiras muutus toimub siis, kui me võtame arvesse oponendi emotsioone ja näitame, et eesmärk ei ole ähvardada. Tuleb olla kannatlik, et koos eksisteerimine muutuks vastuvõetavaks.

Siin ei ole lihtsaid ja kiireid lahendusi. Tihti öeldakse, et armastus ja empaatia on poliitikas ebapraktilised, kuid need emotsioonid aitavad muuta asju paremaks edukamalt kui võideldes ja võites.

Sel kuul tähistati Martin Luther Kingi, innustava USA kodanikuõiguste liikumise eestvedaja sünniaastapäeva. Mitte keegi ei tundnud selgemalt seda, kuidas armastusega on võimalik muuta inimeste uskumusi kui Martin Luther King. Tema armastus ei olnud naiivne poliitiline lüke, see kätkes endas edasiviivat programmi, mis nõudis julgust, kannatlikkust ja tohutult tööd. Inimene pidi selle armastuse nimel vaeva nägema, et aru saada vastase tunnetest, tema vaatepunktist ja haavatavusest.

Martin Luther Kingi arusaamad vägivallatusest kehtivad ka kui nõuanded poliitilise dialoogi pidamiseks: «Vägivallatuse eesmärk ei ole mitte vastase seljatamine või alandamine, vaid tema mõistmine ja sõpruse võitmine.

Vägivallast keelduv vastupanuosutaja peab tihti oma protestimeelsust väljendama sellega, et loobub koostööst või osaleb boikottides, kuid ta mõistab, et see ei ole eesmärk ise, vaid üksnes vahend äratamaks vastases moraalset häbi. Lõppeesmärk on lunastus ja leppimine. Vägivallatuse tulemus on armastatud kogukond, vägivallale järgneb aga kurb kibestumus.»

Just sellepärast hoiatas ta inimesi, et selline viis armastamiseks ei ole mõeldud argpüksidele. Me võime üksnes ette kujutada, millist moraalset julgust nõuab inimeselt oma esivanematelt päritud kaitsemehhanismidest loobumine ja vastandlike uskumustega inimesega emotsionaalne samastumine. «See ei ole stagneerunud passiivne meetod,» ütles King, «sest kuigi me oleme passiivsed, ründamata vastast agressiivselt, on meie vaim ja emotsioonid alati aktiivsed, alati valmis oponenti veenma.»

Kingi oli inspireerinud teine suur muutja Mahatma Gandhi. Gandhi poliitilise strateegia keskmes olid lepitus ja armastus. Tema esimene poliitiline kampaania oli suunatud Lõuna-Aafrikas võimul olnud Briti impeeriumi ebaõigluse vastu.

Gandhi protesteeris impeeriumi kehtestatud uue seadusandluse vastu, millega muudeti ebaseaduslikuks kõik abielud, mis polnud sõlmitud kristliku traditsiooni kohaselt. See seadusandlus oleks tühistanud enamiku abielusid indialaste ja aafriklaste vahel ning Gandhi väljendas sellise seaduse suhtes avalikult oma vastumeelsust.