Milleks meile teaduste akadeemia?

Akadeemia korraldab teaduslikke nõupidamisi ja konverentse. Naljaga pooleks, kus ja mil iganes kaks akadeemikut kokku saavad, seal tõenäoliselt ka üks teaduslik nõupidamine aset leiab. Noorteadlased hindavad kindlasti eriti kõrgelt sel aastal juba teist korda toimunud noorteadlaste konverentsi, mis toob kokku Eestis ja välismaal teadustööd tegevad noored teadlased. Ehk, akadeemia panustab loodetavasti edukalt programmi 'talendid koju'. Oluliseks tuleb pidada riigikogus toimuvaid teaduspoliitika konverentse, mis on aset leidnud juba neli korda. Kurvalt tuleb aga tõdeda, et teadlasi on sellel üritusel saalis alati tunduvalt rohkem kui parlamendiliikmeid. Samas on viimaste osavõtuarv olnud kasvava trendiga, nii et 20 aasta pärast, mil akadeemia saab 100, on saalis loodetavasti juba 100 riigikogu liiget ja puudu vaid üks.

Et aidata kaasa riigi sotsiaalse ja majandusliku arengu küsimuste lahendamisele (aga mitte ainult), nõustab akadeemia riigikogu, valitsust ja riigiasutusi ning annab neile soovitusi. Samuti osaleb akadeemia teadus- ja arendustegevust puudutavate õigusaktide ettevalmistamises. Praegu osaleb akadeemia näiteks kõrgharidusseadustiku kaasajastamise protsessis. Nii mõnigi akadeemia liige on selles töös olnud eriti agar ning seadnud sammud Kohtu tänavalt, kus teaduste akadeemia maja asub, veidi edasi, võtnud istuda riigikogu saalis või isegi riigikogu spiikri kohal või siis ministritoolil. Nõu andmisega on aga selline lugu, et andmisest enesest jääb väheks. Nõunikest ja nende soovitustest ei ole kasu, kui neile otsagi ei vaadata ning neid kuulda ei võeta. Lugeda aga ministeeriumi või siis ministeeriumi ametniku hinnangut, et teaduste akadeemia väited on suuresti teaduslikult põhjendamata[5], on äärmiselt jahmatama panev. Lühidalt kokkuvõttes võiks öelda, et akadeemia ja akadeemikud topivad oma nina sinna, kuhu mõne arvates nad seda toppima ei peaks, aga hea on, et nad seda teevad. Tänu parima ninaga akadeemikule taastati ka Eesti iseseisvus[6].

Kes on Eesti Teaduste Akadeemia liikmed? Teaduste akadeemia seadus ütleb, et akadeemikuks valitakse Eesti kodanikest teadlasi, kes on oluliselt arendanud teadust oma valdkonnas; akadeemikuks võib valida ka väljapaistvaid kirjandus- ja kunstitegelasi, kes on andnud olulise panuse Eesti vaimukultuuri. Nii et tipptasemel teadlased, aga ka loomeinimesed, nagu kõigile eestlastele tuntud luuletaja Hando Runnel, tekstiilikunstnik Anu Raud ja kogu maailmas tuntud ja hinnatud helilooja Arvo Pärt. Ehk nagu akadeemia president Tarmo Soomere armastab öelda, siis Arvo Pärt on Eesti kõige enam tsiteeritud akadeemik, kellele on omistatud muu hulgas Jaapani keiserliku kultuuripreemia Praemium Imperiale, mida sageli võrreldakse Nobeli preemiaga[7].