Juhtkiri: peenike punane joon

Iseenesest võib aru saada mõlemast poolest. Kuna kapitalismi eesmärk on kasum, siis on ka Telia eesmärk oma huve kaitsta ja kasumit teenida. Vaadanud üle ääremaadel asuvate esinduste tulu- ja kulupoole, jõuti järeldusele, et nende ülalpidamine pole rentaabel. Teiselt poolt on ääremaade inimesed viimased veerandsada aastat olnud tunnistajad sellele, kuidas elu Eestis liigub ühes suunas. Tallinna. Muidugi on paljud teenused, mille saamiseks tuli varem kindlasti kontorisse minna ja seal sabas seista, tänapäeval kolinud internetti. Ent arvestades Eesti vananevat ühiskonda, kus mediaanvanus on juba 43 aastat, tuleb ka mõista, et kõigile ei ole see meelepärane ega ka kättesaadav, ning kuna vahel tuleb niikuinii esindusse minna, on vajadus füüsiliste esinduste järele edaspidigi olemas.