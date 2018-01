Taavi Minnik: kas Eesti peab olema islamisti liitlane?

«Nad on barbarid, vargad ja vägistajad, nad on ristisõdijate käsilased.» Sellise avaldusega juhatas Türgi president Recep Tayyip Erdoğan sisse Süüria kurdide vastase operatsiooni «Oliivipuuoks». Kui maamuna pealt pühitakse rahvast, kelle vere hinnaga maksti kinni võit Islamiriigi üle, siis on ühtäkki suu vett täis nii läänel, Venemaal kui ka Iraanil. Suu on silmakirjalikult vett täis ka lääne muidu sõjakatel feministidel, kes veel natuke aega tagasi imetlesid õhinaga Islamiriigi vastu võidelnud Süüria kurdide naisomakaitsesalku, keda armastasid mõne aja eest iga võimaliku nurga alt filmida ja kajastada lääne ajakirjanikud. Ikkagi emantsipeerunud ida naised. Nüüd, kui neidsamu naisi tapetakse, on palju olulisem probleem, kas mõni Briti poliitik puudutas 15 aasta eest kellegi põlve või mitte. Ja muu jura.