Karl Sander Kase: Kersti Kaljulaid ja põlvkondadevaheline konflikt

Vabariigi presidendil on rida õigusi ja kohustusi. Lisaks sümboolsele rollile ja esindusülesannetele on tal ka sõnaõigus poliitilises elus. Kõnede ja otsuste arvu põhjal võib väita, et president on seda õigust ka kasutanud. Hulk neist on leidnud ka laialdast kõlapinda või lausa vastuseisu.

Põhjus võib olla minu nooruses, kuid ma ei mäleta, et eelmised riigipead oleksid pidanud oma sõnade tagajärgedega nii palju rinda pistma. Iga Eesti Vabariigi President on oma ametiaja jooksul peegeldanud meie ühiskonna soove, murekohti ja eesmärke, seetõttu pole üllatuseks, et Kersti Kaljulaid on riigipeaks ajal, mil ühiskonnas valitseb terav konflikt.

Sellises keerulises olukorras ei tohiks loota ainult presidendi isikule, vaid tervele institutsioonile, mille üheks osaks on nõunikud. Juba vanakreeka filosoof Sokrates on öelnud: «Hea nõuandja on parem kui igasugune varandus». Sellest tulenevalt peaks Kersti Kaljulaid oma varanduse väärtust kriitilise pilguga hindama.

Arvestades tema tõekspidamisi, on mõistetav, et Kersti Kaljulaid keeldus presidendi ametisse astumisel tänujumalateenistusest kirikus. Seda erinevalt oma eelkäijatest. Sellele sammule järgnes väide väljaandele Meie Maa, et jõulud ja kirik ei käi kokku.

Küsimus ei ole presidendi ilmalikkuses, vaid selles, et kümnete tuhandete eestlaste jaoks on jõulud ja kirik väga tihedalt seotud. Kindlasti ei aidanud lõhet ületada asjaolu, et presidendi esimeseks ja seni ka viimaseks kirikukülastuseks valiti Harju-Risti kirik, kus koguduse õpetajaks on kooseluseaduse toetaja Annika Laats, kelle seisukoht on risti vastupidine Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku positsiooniga. Selle asemel, et erinevaid kogukondi ühendada, muudavad sellised sammud konflikti veelgi teravamaks.

Presidendi nõunike ülesanne on aidata langetada otsuseid oma kogemuste ja teadmiste abil. Kahjuks valitseb usu ja kirikuelu osas sügav põlvkondadevaheline lõhe – nooremad inimesed on kirikust kaugenenud. Langetatud otsuste valguses pole üllatav näha, et presidendi kuuest nõunikust on ainult ühel vanust rohkem kui 40 aastat. Sellistes küsimustes peab säilitama tasakaalu ja mõõdutunde ning seetõttu on oluline, et otsustusprotsessi kaasatakse nii vanemaid kui ka nooremaid nõunikke.

Selga ei tohiks keerata vanematele põlvkondadele

Meie president ja tema nõunikud on suunanud mitu oma kõnet noortele ning võib julgelt väita, et nad seisavad näoga noorte poole, kuid seda tehes ei tohiks keerata selga vanematele inimestele. See põlvkondade vastandumine on avaldunud mitmel korral.

Seoses aasta ema valimisega kommenteeris president, et Eestis sünnib ainult kolmandik lapsi abieludes ning et peremudel ei määra, kas vanemana õnnestutakse või mitte. Tõsi, abielu kui institutsioon ei ole paljudele noortele oluline, kuid see ei pisenda kuidagi abielu tähtsust neile, kes seda oluliseks peavad.