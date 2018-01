Ah et surm kõigile meestele, eriti Eesti omadele? Miski pole kaugel tõest – tänu Eesti mehele olen ma elus, õnnelik ja oskan seista enda õiguste eest. Veelgi enam - ma tahan, et ka teistel oleks hea elada.

Jah just – minu teadlikkus sai alguse tänu kahele väga erilisele mehele, mu isale ja abikaasale. Minu jaoks on feminism ühiskonnas tasakaalu otsimine, kus ükski sugu pole teisest parem, vaid üksteisega täiendavas harmoonias. Meesteks ja naisteks jääme me enamikul juhtudel nagunii, pakkudes abi, avades uksi ja istekohti vajaduse, mitte tagamõtete järgi.

Minu isa, endine tippklassi rallisõitja, tõeline matšomees, kasvatas oma tütardest alati endaga hakkamasaavad naised. Ju ta adus, et tulevikus saame me vaid enda peale kindlad olla. «Pea meeles – sina oled alati parim ja saad alati ise endaga hakkama,» muigas ta ja uuris, kas meil on peole minnes oma raha taskus.