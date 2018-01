Ivan Makarov: eestlased - 100-aastase Eesti Vabariigi üks vähemus

Siis otsustati Eesti asju Moskvas, aga ka täna jäävad eestlased oma tillukese sõnaõigusega vähemusse: kui Saksamaa kantsler jääb Eesti presidendi kõne ajal magama, siis ei ole see pelgalt väsinud eaka inimese füsioloogiline paratamatus või kasvatamatus, vaid Eesti tegeliku mõjuvõimu konstateering. Sest kui sinu sõnadel pole isegi eesistujana kaalu, ei söanda suured vennad neid ka kuulata.

Oma tuba, oma luba, kuid alkoholiaktsiiside, kooseluseaduse, põgenikekvootide jpt puhul jäävad eestlased oma kodus vähemusse, kusjuures poliitikud, sotsioloogid, arvamusliidrid ja teised roosad neokonkistadoorid süüdistavad üksteise võidu eestlasi sallimatuses.

Samas ei nõustuks mitte ükski nendest sellega, kui tema hubasesse ja hästi valvatud (näiteks kolme Tiibeti mastifi, kes söövad ära mitme rahumeelse perekonna pajukid) kodusse pandaks elama keegi võõras, kes hakkaks seal nõudma osa pere sissetulekust ja kehtestama spetsiifilisi kodureegleid. See oleks mõeldamatu. Kuid teiste kulul, teiste kaela, teiste vastutusele, teiste kodudesse – see on nende mõistes elementaarne, inimlik ja kõik vastuväited on saatanast.

Kui sa ei soovi toetada ja rahastada pinnakihi uitmõtteid ja skeeme, siis oled sa paremäärmuslane. Jääb selline mulje, et osa rahvast (ka poliitikast kaugeid ja igasuguseid erakondi vältivaid inimesi) tahetakse kuulutada teovõimetuks ja vägisi sildistada ekrelasteks, nagu sakslased märgistasid juute kollaste tähtedega.

Eestlased jäid omal maal vähemusse ka presidendi määramisel. Ühelt poolt miljon eestlast – ja teiselt poolt sellest miljonist kaalukamaks osutunud riigikogu juhatus, rahvuselt poliitikute kildkond.

President oleks võinud tunnustada oma rahvast ja teha juubelikingitusena avalduse, et edaspidi tahaks ta riigipea otseseid valimisi. Aga ei, eesti kodanikkonda koheldakse selles küsimuses nii, nagu Pihkva oblasti elanikke, kellele Kreml saatis möödunud sügisel oma äranägemise järgi määratud kuberneri.

Füüsiliseks vähemuseks jäämise preluudium

Mõni võib kergitada kulmu – miks need eestlased üleüldse nii olulised on? Allakirjutanu ei ole siin omakasupüüdmatu: lihtsalt tahaks elada Eestis ja nimelt Eestis. Aga selle koha siin tegid Eestiks ja kindlustavad kestvuse Eestimaana nimelt eestlased. Paljudele teistele on see lihtsalt kena väike kohakene või ebaõiglaselt võõrandatud impeeriumi osa, mille keel ja kultuur ei tasu tutvumisvaevagi.

Me võime juubeli künnisel kuulata nostalgiaga standardset nõukogulikku juttu kõigi rahvaste ja rahvuste ühtsest perest ja võrdsest panusest, kodanliku natsionalismiga (nüüd siis sinimustvalge monopoliga) võitlemise vajadusest, aga see on ju elementaarne, et eri rahvused elavad kõrvuti, jäävad inimesteks ja teevad koostööd.

Kui brittide uuringu kohaselt peab iga kolmas mitte-eestlane NATOt okupatsiooniväeks ja liitlaste kohalolekut pooldavad vaid viis protsenti, siis see on omapärane kahe näoga januse mudel: suu asub Eesti poolel, aga silmad, kõrvad ja aju idapiiri taga.

See toimib ja selleks pole Eestis enam ammu vaja piike murda ja pressida rahvalt välja aina rohkem integratsiooniraha, mis kaob, nagu läti viin eesti mutiauku. Kuid kui eestlaste valdava enamuse jaoks on Eesti veel ka elumõte, see koht on isamaana sakraalne, siis paljud teised elavad siin lihtsalt asjaolude kokkulangemise tõttu, kirudes riiki ja vaadates kogu aeg väljapoole, kodumaa poole.

Eriti sellistes oludes ei ole eestlaste jätmine poliitilisse vähemusse mõistlik, sest see on ka füüsiliseks vähemuseks jäämise preluudium. Ida-Preisimaa põhjapoolne osa, kus sakslaste tahe ja sakslased ise jäid pehmelt öeldes vähemusse, on praegu Kaliningradi oblast, ja kui uskuda vene meediat ja Moskva Savelovski rajoonikohtu vaagitud tõendeid, urineeris üks Venemaa kuulsamaid popstaare endises Königsbergis tuntuima deontoloogilise eetika ja «puhta mõistuse» esindaja Immanuel Kanti hauale.

Aastakümneid enne seda lõpetati sealkandis Saksa hümni mängimine, nii et meie otsustajal on veel piisavalt arenguruumi. Aga juba praegu oleks meie värskeltlahkunud kuulsuste perede poolt ettenägelik kallid põrmud kodus ladustada.