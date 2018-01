Dago Antov: kas parkimiskoha laius on Eesti liiklusohutuse põhiprobleem?

Liiklusohutuse parandamine on vaieldamatult nii kõigi liiklejate kui ka riigi jaoks oluline teema, kuna igal õnnetusjuhtumil on valus isiklik või siis pragmaatiliselt rahaline mõõde.

Sama suuna annab ette ka valitsuse heakskiidu saanud Eesti rahvuslik liiklusohutusprogramm 2016 -2025, mille eesmärgiks on liiklussurmade ja raskesti vigastatute arvu vähendamine selliselt, et aastas ei hukkuks liikluses üle 40 inimese.

Tõepoolest – unustada ei tohi ühtegi liiklusohtust parandavat nüanssi ja võimalust, see kõik on tähtis. Küsimus on selles, kes ja kuidas liiklusohutust mõõdab ning mis on päriselt oluline ja mis mitte?