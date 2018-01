Juhtkiri: aktsiisitõusudega betoonseina poole

Kui 2016. aasta lõpus ennustas rahandusministeerium järgmise aasta alkoholiaktsiisi tuluks riigieelarvesse 276 miljonit eurot, siis nüüd on selge, et see prognoos, mida on juba ümber tehtud ja ka hiljem ümber hinnatud, oli ka muudetud kujul liiga optimistlik ning esialgu eesmärgiks võetust jääb puudu ligemale poolsada miljonit eurot. Asjaosalised ise on juba jõudnud ühiskonnale rahustuseks teatada, et muretsemiseks põhjust pole ning kõik on parimas korras.