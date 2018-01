Peet Kask: uue tulumaksuseaduse eluiga kujuneb lühikeseks

Teatavasti kehtib Eestis sel aastal uus tulumaksuseadus, mille kohaselt on maksuvaba tulu kasvanud endiselt 170-lt eurolt 500 euroni kuus. See muudatus parandab vaeste inimeste toimetulekut, ent sama seaduse teised osised koguvad kriitikat.

Jaanuaris, kui seadus kehtima oli hakanud ning me oma netotulu varasemaga võrdlema hakkasime, avastas üks osa meist – töötavad pensionärid – et nende netosissetulek on rohkem kahanenud kui teistel, isegi võrreldes väga hea palga saajatega. Inimesed olid häiritud ja opositsioon andis tuld. Aga teised teemad tulevad peale - mõne kuu või mõne aasta pärast unustab inimene ära, mis juhtus jaanuaris 2018. Selle asemel võrdleb ta hoopis oma sissetulekut enne ja pärast palgatõusu, mida ju aeg-ajalt ikka ette tuleb.

Tulumaksuseadusest saab järgmise hoobi suurem kontingent inimesi kui töötavad pensionärid. See hoop saab olema raskem ka põhjusel, et et ta pole ühekordne, vaid kordub iga kord kui palka tõstetakse või kui inimene mingi lisasissetuleku on teeninud.