Kas ja kuidas tavaklassi kaasata? Mida arvab kahe erivajadusega lapse ema?

Hellad teemad

Poja kõige suurem mure on seotud sõprade leidmisega. Ema ütleb, et aastaid tagasi oli see ka vanema poja jaoks hell teema. «Sellised lapsed ei leia teistega kergesti kontakti, mis on üks oluline põhjus, miks neid ei tohi isoleerida. Poeg ei räägi kodus, et keegi teda koolis kiusaks, vaid ütleb lihtsalt, et nad ei taha mind. Käisin nende klassiga hiljuti teatris kaasas. Kui õpetaja palus lastel paaridesse võtta, polnud peale minu poja veel ühel lapsel paarilist. Aga see laps polnud nõus temaga koos olema.»

Karmen Koppel ütleb, et ei heida klassikaaslastele midagi ette ega arva, et selline suhtumine tuleks vaenulikkusest. «Lihtsalt teised ei mõista teda, ta on teistmoodi. Vägisi ei saa kedagi sundida sõber olema, saab ainult selgitada, miks üks või teine inimene on teistsugune ja käitub teisiti, ning loota, et see hoiak ajaga muutub.»

Vanema pojaga seoses meenub emale seik ajast, mil poeg õppis esimest aastat erakoolis. «Kuna sellesse kooli tuli lapsi kokku kogu linnast ja kaugemaltki, oli koolis tavaks teha viienda klassi õpilaste hulgas väike küsitlus. Küsiti, kelle sa klassikaaslastest oma sünnipäevale kutsuksid, kellega tahaksid olla koos viktoriinimeeskonnas, kellega spordivõistkonnas. Arenguvestlusel ütles õpetaja pojale, et sinuga on väga halvasti, ainult üks laps kirjutas, et kutsuks sind oma sünnipäevale. Pikka aega valitses ruumis täielik vaikus. Minu esimene mõte oli, et kuidas saab õpetaja nii öelda ega mõista, et laps on ise ka selle pärast väga õnnetu. Teine mõte oli, et ilmselt mu poega klassis kiusatakse. Lõpuks katkestas vaikuse mu tollal 12-aastane poeg ise, öeldes, et ei tahagi kellegi sünnipäevale minna. Ja natukese aja pärast lisas: «Aga see võib muutuda.» Elu on näidanud, et muutuski, tal on praegu toredad sõbrad. Usun, et samamoodi leiab endale sõbrad ka noorem poeg. Praegu pean valmis olema tema mure ära kuulama ja neid teemasid arutama, et ta õpiks ise lahendusi leidma.»

Karmen Koppel tunnistab, et ehkki ta on palju haiget saanud ja on asju, mida ta ei suuda ilmselt kunagi unustada, ei kanna ta kellegi peale vimma. «Olen harjunud mõtlema nii, et mul tuleb andeks anda, sest keegi teine ei ole kogenud samu asju, mida mina. Just laste pärast tuleb olla tugev ja hakkama saada.»

Mõistmine ja hoiakud

Valusatest kogemustest hoolimata peab Karmen Koppel äärmiselt oluliseks, et erivajadustega lapsed õpiksid teistega koos. «Me ei saa hoida neid eraldi, varem või hiljem peavad nad teistega kokku puutuma ja koos edasi minema. Tulevikus on nad autoremondilukksepad, haiglas põetajad ja hooldajad, paljud neist hakkavad tegema meile vajalikke lihttöid. Meil on vastastikku vaja õppida üksteisega harjuma ja arvestama. Näen kodus iga päev, kuidas minu n-ö tavalised lapsed (Karmen Koppelil on veel 14-aastane tütar ja 5-aastane poeg) koos minu eriliste lastega kasvavad, omavahel hästi läbi saavad ja üksteist hoiavad. Tänu sellele oskavad nad inimeste erinevusi aktsepteerida.»

Karmen Koppeli kogemus näitab, et koolide ja õpetajate suhtumine ning erivajadustega õpilaste kaasamise võime on väga erinev. Paraku ei ole isegi kõigil väikeklassiõpetajatel selleks tööks piisavat ettevalmistust.

«On õpetajaid, kes oskavad mõista ja märgata ning on valmis aitama, nii mõnigi isikliku kogemuse tõttu. On neid, kes kordavad, et õpetajatöö on niigi raske ja nüüd te panete meile need lapsed ka veel koormaks kaela. Kahtlemata on õpetajatel väga suur koormus: klassid on suured, tunde palju, paljudesse lasteaedadesse ja koolidesse ei jätku tugispetsialiste. Kõige raskem on siis, kui endale mõttes juba eos tõkked ja seinad ehitada, sest enne kui need ei kao, ei muutu midagi.»