Darren Griffin ja Peter Ellis: Y-kromosoom kaob - mis saab meestest?

Y-kromosoomi võib pidada mehelikkuse sümboliks, kuid paraku on saanud aina selgemaks, et see pole sugugi tugev ega püsiv. Ehkki see kannab nõndanimetatud pealüliti-geeni SRY, mis määrab kindlaks, kas embrüost saab mees (XY) või naine (XX), sisaldab see lisaks veel ainult mõnda üksikut geeni ja on ainuke kromosoom, mis ei ole eluks hädatarvilik. Naised tulevad ju ilma selleta suurepäraselt toime.

Veel enam – Y-kromosoom on kiiresti degenereerunud, nii et naistel on kaks igati normaalset X-kromosoomi, meestel aga X-kromosoom ja kärbunud Y-kromosoom. Kui degeneratsioon sama kiirusega edasi kestab, on Y-kromosoomil eluiga veel kõigest 4,6 miljonit aastat, enne kui see lõplikult kaob. See võib tunduda pikk aeg, aga pole seda, kui pidada silmas, et elu on Maa peal eksisteerinud juba 3,5 miljardit aastat.

Y-kromosoom ei ole alati selline armetu olnud. Kui me keerame aega 166 miljonit aastat tagasi, päris esimeste imetajate aega, siis olid lood sootuks teised. Algne proto-Y-kromosoom oli X-kromosoomiga sama suur ja sisaldas kõiki samu geene. Ent Y-kromosoomil oli üks põhimõtteline viga. Erinevalt kõigist teistest kromosoomidest, mida meil on igas rakus kaks eksemplari, esineb Y-kromosoom alati ainult ühekaupa ning läheb edasi isalt pojale.

See tähendab, et Y-kromosoomi geenid ei saa ette võtta geneetilist rekombinatsiooni, igas põlvkonnas toimuvat geenide «vahetust», mis aitab kõrvaldada kahjulikke geenimutatsioone. Rekombinatsiooni kasust ilma jäetud Y-kromosoomi geenid degenereeruvad ajas ja kaovad viimaks genoomist.

Sellest hoolimata on viimased uuringud näidanud, et Y-kromosoom on siiski loonud päris tõhusaid «pidurdavaid» viise, mis aeglustavad geenikaotust tuntavalt.

Näiteks ühes hiljutises Taani uuringus, mille tulemused avaldas PLoS Genetics, sekveneeriti 62 mehe Y-kromosoomi lõike ja leiti, et neile on omased ulatuslikud struktuursed ümberkorraldused, mis võimaldavad nõndanimetatud geeni amplifikatsiooni ehk geenide mitme koopia omandamist, mis soodustab spermide korralikku toimimist ja leevendab geenikaotust.

Uuring näitas sedagi, et Y-kromosoom on välja töötanud ebatavalised struktuurid, mida nimetatakse palindroomideks (DNA-järjestus, mis on eest tahapoole samasugune nagu tagant ettepoole – umbes nagu väljendis «aias sadas saia») ja mis kaitseb Y-kromosoomi edasise degradeerumise eest. Uurijad sedastasid Y-kromosoomi palindroomjärjestuses suurel hulgal «geenikonversiooni sündmusi»: sisuliselt tähendab see puhast kopeerimist, mis lubab vigastatud geene parandada kahjustamata varukoopiat mallina võttes.

Kui vaadata ka teisi liike (Y-kromosoomi esineb lisaks imetajatele veel mõnel liigil), leiab üha rohkem tõendeid, et Y-kromosoomi geeni amplifikatsioon on laialt levinud nähtus. Need «amplifitseeritud» geenid etendavad olulist osa sperma valmistamises ja (vähemalt närilistel) järglaste soolise vahekorra reguleerimisel. Hiljuti ajakirjas Molecular Biology and Evolution ilmunud artiklis leidsid teadlased, et geenikoopiate arvu suurenemine hiirtel on loodusliku valiku tagajärg.