Evelyn Sepp: kas pärandame oma lastele konnatiigi?

Ma ei tea, kuidas seda lihtsalt seletada, ent maailm ning Eesti selle sees, on tänaseks jõudnud arengufaasi, kus millegi tegemiseks tuleb teha midagi uut sel viisil, milleks ei ole eeskujusid võtta, kus mõni asi võib ja lähebki nihu jne. Ja neil, kes seda ise ei tee tuleb harjuda mõttega, et need kes teevad, nendel on ka õigus eksida.