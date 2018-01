Mary Harrod: #Metoo või #Moi non plus? Catherine Deneuve'i kiri lõi Prantsuse feministid kahte leeri

Kui Prantsuse ajaleht Le Monde avaldas hiljaaegu naiskirjanike ja -näitlejate avaliku kirja, milles kaitsti meeste õigust naistele külge lüüa, jahmatas see paljusid. Kirjas, millele oli alla kirjutanud 100 naist, nende seas maailmakuulus Prantsuse näitlejanna Catherine Deneuve, sõnati, et #MeToo liikumine on läinud liiga kaugele ja see «aheldab naised igavese ohvri staatuse külge».

See ei olnud sel kümnendil kaugeltki esimene kord, mil üleilmastuv angloameerika feminism ja teised kultuurid on ühtäkki avastanud, et lõõritavad väliselt nagu ühesugust lugu sootuks erineva laululehe pealt. 2011. aastal keerutasid seksuaalse ahistamise süüdistused Rahvusvahelise Valuutafondi toonase juhi Dominique Strauss-Kahni vastu tuntavalt enam pahameelt üles angloameerika riikides kui Prantsusmaal.

Mitmed naised süüdistasid 2011. aastal Dominique Strauss-Kahni seksuaalses ahistamises. FOTO: POOL/REUTERS/Scanpix

Kodumaal asusid tipppoliitikut kaitsma sellised nimekad isikud nagu isehakanud filosoof Bernard-Henry Lévy, tunnustatud kriminaalasjade advokaat ja endine justiitsminister Robert Badinter, sotsialistide endine kultuuriminister Jack Lang – ja isegi feminist Élisabeth Badinter, kes oli nagunii juba aastaid sõidelnud Prantsuse feministe selle eest, et nad võtavad omaks Ameerika «ohvrimeelset» feminismi.

Samal ajal Ameerika ajakirjanduses oli Strauss-Kahni kriitika raskesti eristatav rahvusliku kultuurilise üleoleku väljendustest, mille puhul Prantsusmaa ja Ühendriigid on teatavasti juba pikka aega ägedalt piike murdnud. Viited Prantsuse äsjases avalikus kirjas puritanismile, mis Prantsusmaal õieti tähendabki Ameerika väärtusi, viivad mõtte otsekohe taustal tukslevale ihale kaitsta eluviisi, mida peetakse üldiselt ohtu sattunuks.

Kirjandussalongi feministid

Prantsuse filmikriitik Noël Burch on märkinud, et vabameelsus (libertinage) «kuulub meie kultuurilisse identiteeti, nagu seda teab kogu maailm ja nagu kahtlemata paljud kadestavad».

2008. aastal kirjutanud Burchi meelest motiveeris niisugune võrgutamiskultuuri au sees hoidmine kahtlemata õige mitut praegusegi kirjaga seotud naist, keda Burch nimetas «kirjandussalongi feministiks», andma allkirja ühele teisele dokumendile, nimelt ajakirjas Elle avaldatud petitsioonile, millega toetati hidžaabi keelustamist Prantsuse koolides.

Burch märkis lisaks, et üsna palju ütleb seegi, et paljud allakirjutanud andsid vaid natuke hiljem oma nime protesti käsutusse, millega võideldi tänaval «lantimise» reguleerimise vastu Prantsusmaal. Nii muutunud need küsimused avalikkuse silmis otseselt seotuks. Mõlemal juhul astusid naised sisuliselt välja ohu vastu, et naiste ja neidude «õigustatud» avalik seksualiseerimine võiks kuidagi taanduda.

Kõigis neis kampaaniais on osalenud nimekad, otseselt seksuaalse kallakuga romaanide autorid Catherine Millet ja Catherine Robbe-Grillet, kes kuulusid ka nende viie naise hulka, kes kirjutasid valmis Le Monde'is avaldatud kirja. Elle'i petitsioonile allakirjutanute seas, kellele Burch osutab, väärivad veel äramärkimist mitmekülgne vaimuinimene Marcela Iacub ja «äärmuslik» filmirežissöör Catherine Breillat.

Iacub on muu hulgas tuntuks saanud oma endise armukese Strauss-Kahni eest võitlemisega mälestusteraamatus «Kaunitar ja koletis», milles ta kaitses mehe «porc» (otsetõlkes «sealikke») kalduvusi kui eluks hädavajalikke omadusi, mis on vabastavad juba oma amoraalsuse poolest.