Sirje Niitra: kes kaitseks juhte?

Jutt ei ole külmetus- ja viirushaigustest, mis meie kliimas üsna tavalised, sest need lähevad üldjuhul kiiresti mööda ja mõne päeva saab ka kolleeg tõbist asendada. Üht osa tema töötajaist kimbutavad aga nõndanimetatud elustiilihaigused: ärevushäired, unetus, stress ja depressioon. Teised on füüsiliselt väga nõrgaks jäänud.

Üht teab ta aga kindlalt öelda – suur osa neist haigustest, mis mehi ja ka naisi maha murravad, on neil endi tekitatud. Ja siin pole süüdi mitte raske töö, vaid elustiil, ja eelkõige see, mis kurgust pärast palgapäeva alla voolab. «Nad on ennast nii nõrgaks joonud, et väiksemgi tuuleiil puhub pikali, ja siis on esimene käik perearsti juurde,» kurdab firmajuht.