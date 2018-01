Margus Punab on Eesti iibepoliitikat käsitlevas sisukas artiklis osutanud probleemidele, mida ka mina nelja lapsena emana olen tundnud ja mille üle mõelnud. Eelkõige kinnitan Punabi sõnu: «Tööandjana olen korduvalt näinud, kui raske on pikalt arengutest eemal olnud noortel emadel töökohale naasta ja kui keeruline on töökohal neid tagasi võtta.»