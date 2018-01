Mailis Reps: meie noorsootöö paistab maailmas hästi silma, ent Eestis palju vähem

Eestis on ligi 280 000 noort ehk 7–26-aastast elanikku, kellest noorsootöös osaleb umbes pool. Pakutavate võimalustega on neist rahul 87 protsenti. See on justkui kena number ning igal aastal pühendame üha enam ressurssi sellele, et head taset hoida. Samas tegeleme ka sellega, et noorsootöö abil tuua haridus- või tööellu tagasi neid noori, kes on sellelt rajalt mingi põhjusel välja langenud. «Noorte Tugila» nime kandva programmi abil on kahe aasta jooksul tuge saanud kokku üle nelja tuhande noore, kes seni ei töötanud ega õppinud.

Just mitteformaalne õpe ja keskkond on võimalus, kuidas luua usalduslikud suhted, mille abil noor endas taas või uue sädeme leiab. Me peame toetama ka noore oskusi töödelda üha kasvavat infohulka ning võimet toimetada digikeskkondades, olgu siis suhtlemise, sisuloome või probleemide lahendamise eesmärgil.

Märkame ja tunnustame koos

Noorsootöötajatel on noorte toetamisel võtmeroll ja seepärast peame neid tunnustama ja märkama nende tehtavat tööd senisest enam. Noorsootöötajad on enamasti kõrgharidusega, pühendunud ja empaatilised spetsialistid, kelle töötasu on kahjuks tihti liiga väike. Siin saame koos kohalike omavalitsustega veel palju ära teha.