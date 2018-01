Taavi Veskimägi: tippjuhtide isiklik sotsiaalne vastutus

Sel kevadel pannakse poliitiliste erakondade poolt paika sisulised plaanid järgmise valimistsükli, 2019 -2023 eesmärkide osas, mis on need väärtused ja ilmavaade, mida meie ettevõtted ja neid esindavad juhid soovivad näha?

Mida me teame üldse meie tippjuhtide maailmavaatest? Ettevõtted ei saa asetada ennast väljapoole sotsiaalseid muutusi.

Olen Eesti poliitika, sh majanduspoliitika päevakorra kujunemist jälgides tihti leidnud ennast küsimas, kas minul ettevõtte juhina on üldse õigus või pigem isegi vastutus osaleda poliitika kujundamises ilma parteipoliitikas kaasa löömata ja ühtegi erakonda kuulumata? Tean, et sama küsimus on veel paljudel juhtidel. Lisaks hirmule kahjustada enda ja enda ettevõtte otseseid majandushuvisid ajendatuna mõtteviisist, mida ilmestavad Villu Reiljani kunagised sõnad «igaüks jäägu oma liistude juurde».