Raphaël Hadas-Lebel: kas libauudiseid saab ära keelata?

Nood asjatundjad ei ole siiski suutnud nähtavasti aduda, mil määral võimaldab tänapäeva tehnoloogia, eriti just ühismeedia, end väärkasutada. Nende ees, kes püüavad levitada valeteavet ja vandenõuteooriaid, on praegu sõna otseses mõttes kõik teed lahti. Igal juhul paistab, et hädasti on vaja uusi meetmeid, mis suudaksid tagada läbipaistva ja täpse internetisisu.

Ent juriidilisi meetmeid, mida Macron ette näeb, tuleb kindlasti väga hoolikalt uurida, enne kui need jõustada. Kas kohtunikul peaks olema õigus otsustada aega viitmata, mis on tõde ja mis vale, ning kohe trahv määrata? Võivad ju libauudised võtta õige mitmesuguse kuju ning mõnikord võidakse neid levitada ka ilma, et levitajal oleks kurja kavatsust valijatega manipuleerida või valimisi kuidagi kallutada.

Libauudiste voo peatamine on kogu maailma ülesanne

Teistmoodi raskust kujutab võrguneutraalsuse keeruline ja vastakaid seisukohti tekitav küsimus. Eeldatavalt peaks seadus tõkestama desinformatsiooni leviku, aga samal ajal ka tagama, et internetiteenuse pakkujad kohtlevad igasugust internetisisu võrdselt.

Samuti on esialgu veel ebaselge, kuidas kavatseb Macron käsitleda sellist ühismeediat ja selliseid platvorme, mis asuvad välismaal ega allu kuidagi Prantsuse võimudele ja seadustele.

Ükski terve mõistusega inimene ei kahtlusta Macroni selles, et ta sooviks kehtestada tsensuuri. Aga välja pakutud seadustes peavad selle vältimiseks olema paigas kindlad meetmed. Seni julgustab seda uskuma juba tõsiasi, et ette pandud seadused kehtiksid ainult valimiskampaania ajal, mis teatavasti on demokraatliku riigi elus alati vastutustundlik ja ohte täis periood.

Igal juhul oleksid Macroni seadused ainult üks vahend, millega desinformatsiooni vastu võidelda. Nendega võrdväärselt suudab desinformatsioonikampaaniaid väärata avalikkuse harimine ja meediateadlikkuse tõstmine ning ühismeedia mõistlikum liigitamine publitseerijaks, mis tähendaks neile «toimetaja» vastutuse panemist.

Lõppeks on libauudiste voo peatamine õigupoolest kogu maailma ülesanne ja vajab seepärast ka globaalset lahendust. Selles mõttes tuleb tervitada Euroopa Komisjoni otsust kutsuda kokku ekspertide rühm, kes algataks selle probleemi osas avaliku arutelu. Võib loota, et see lõpeb vähemalt soovitustega, kuidas edasi minna.

Seni aga ajendavad Macroni kriitikat tekitanud ettepanekud – mida, tõsi küll, äsjase küsitluse järgi toetab lausa 79 protsenti prantslastest – vähemalt kodanikke mõtlema tõsiselt probleemi peale, mis puudutab otsustavalt kogu lääne demokraatia aluseid. Me oleme juba õige mitmel maal näinud, et desinformatsiooni ohvriks langenud valija võib olla demokraatiale hukatuseks.

Inglise keelest eesti keelde ümber pannud Marek Laane