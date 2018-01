Heisi Kurig: võiksime arutelus sookvootide üle astuda sammu edasi

[1] Tartu Ülikool «Majandusaasta aruanne» (2016) lk 32.

[3] C. A. Moss-Racusina, J. F. Dovidiob, V. L. Brescollc, M. J. Grahama, J. Handelsmana, Science faculty’s subtle gender biases favor male students, PNAS, 109(41) (2012) 16474.

[4] Praxis, uuringu aruanne «Eesti vanemapuhkuste süsteemi analüüs» (2013) lk 82.

[5] G. Cory, A. Stirling «Pay and Parenthood: An analysis of wage inequality between mums and dads» (2016).

[7] T. Besley, O. Folke, T. Persson, J. Rickne «Gender Quotas and the Crisis of the Mediocre Man: Theory and Evidence from Sweden» The American Economic Review, 107(8) (2017) lk 2204.