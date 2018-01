Õpetajate Lehes sel reedel: kui vanalt peaksid lapsed hakkama matemaatikat õppima?

Eesti õpetajate liidu esimees ja inglise keele õpetaja Margit Timakov arvab, et kvaliteetselt panustamata on kvaliteeti raske oodata. Kui laseme õpetajal tasemeta töötada ja riigieksameid läbi viia, ei peaks meid imestama panema, et poolte lõpetanute puhul me riiklikult neile seatud eesmärki ei täida.

Ja nii petamegi õpilase ja kodu, õpetajate ja koolijuhtide ning pikas perspektiivis kogu ühiskonna ootusi, sest varem või hiljem koormab selline suhtumine kas järgmise õppeasutuse, tööandja või tööealiseks kodanikuks kasvanud õpilase enda rahakotti, ajaressursse ja närvirakke.

Kriitiline mõtlemine on ülikoolis hädavajalik

Kriitilise mõtlemise kursus on Tallinna ülikoolis kohustuslik. Üliõpilaste teadmisi kontrollib filosoofia külalislektor Oliver Laas kiirkorras testidega, sest ainet annab ta üksi ja igal semestril registreerub kursusele mitusada üliõpilast.

Eelmise aasta õpetamiskogemus oli Laasile ehmatav: üliõpilastel oli tõsiseid raskusi elementaarse tekstianalüüsiga, sealhulgas autori keskse väite ja argumentide väljatoomisega. Tudengite elementaarne funktsionaalne lugemisoskus oli puudulik.

Aidi Vallik − õpetajast kirjanikuks

Laste- ja noortekirjanik Aidi Vallik tunnistab, et on saanud õpilastega suhtlemisest loominguks rohkelt inspiratsiooni. Ta arvab, et lastekirjanduseni ta koolis töötamata jõudnud ei oleks. Lugu Aidi Vallikust on esimene sarjast «Õpetajast kirjanikud».

Milleks Eesti kutseharidusele rahvusvaheline koostöö?

Juba 80 aastat tagasi pidas toonane haridusministeerium kutsehariduse üheks tähtsamaks ülesandeks vajadust «luua toetusfond õppejõudude täiendamiseks välismail». «Seega polnud juba toona küsimus, kas teha koostööd. Välismaa meistrite juures on ikka õppimas käidud,» ütleb SA Archimedese üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse büroo peaspetsialist Kerli Liivak.

Ettevõtlikkuse konkurss «Edu ja tegu 2018» algab varsti

21. sajandi Eesti koolijuht teab, et ettevõtlikkuse ülesleidmine või ka ülesäratamine meie koolilastes on oluline, et muuta Eesti veel paremaks, et kasvav sugupõlv tooks kaasa uue hingamise.

Reeglid paika, enne kui algab mäng

Tõsielusarjas «Üheksandikud» leppisid probleemset klassi õpetama tulnud Tallinna parimad õpetajad õpilastega esmalt kokku reeglid, kuidas ainetunnis õpitakse-käitutakse.

Sedasama võiks teha oma klassis iga õpetaja õppeaasta ja -veerandi eel, ning kui vaja, siis ka nädala ja tunni algul, soovitab Tartu ülikooli koolipsühholoogia lektor Astra Schults. Aga kuidas kehtestada reegleid, et need tõepoolest toimiksid ja oleks märgata edenemist?

Meie elu on selline, milliseks meie mõtted selle teevad

Tuntud Ameerika psühholoog William James tunnistas omal ajal, et tema põlvkonna suurim avastus on see, et inimesed suudavad oma mõtteviisi muutes muuta oma elu.