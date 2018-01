Ei saa öelda, et etendust oleks Tallinnas saatnud suur edu: enamik vaatajaid silmnähtavalt igavles, keegi ei kippunud innuga lahti harutama sõnaliste keerdkäikude pead pööritama panevat labürinti, milles inimene tariti mustavaist soomülkaist pinnale, valguse kätte, seejärel aga lennutati juba otse taevasse, päikesesse.

Me võime olla tühised põrmlased, me võime olla ülevad kangelased - oluline on ainult see, millist oma külge me ise peame esiküljeks, millist aga tagaküljeks.