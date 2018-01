Nelli Kalikova: miks ma armastan mehi?

Loomariik seletab nii mõndagi

Ma ei ole seriaalide ja märulite fänn, minu lemmikuks on hoopis loodusfilmide kanal Animal Planet. Vaadates loomade käitumist, hakkad hoopis teisiti vaatama ja hindama inimeste käitumist.

Selgub, et paljud asjad, mida me seletame moraalikategooriatega, ei sõltu üldsegi moraalist, vaid füüsilisest vajadusest või isegi meie geneetilisest koodist. Emalõvi käitumine paaritumise ajal inimeste mõõdupuu järgi on liiderlikkuse tipp: enda pealetükkiv pakkumine kõikidele isastele, seksuaalselt ahvatlevad poosid, kümned suguühted ööpäeva jooksul... Inimese puhul oleks see kahtlemata hard porno.

Kuid mis puutub siia inimene? Seksuaalne tung on üks ürgsemaid ja tugevamaid elamusi. Olgu see naine või mees, kui see tung jääb rahuldamata oma peres, saab ta rahuldatud mujal. Õnneks on möödas keskaeg, mil ihade suretamine oli ainus aktsepteeritud käitumise mudel. Tänapäeval saavad tark mees ja tark naine sugutungi rahuldatud ka monogaamses peres, isegi kui füüsis on nõrgavõitu, igat sorti abivahendeid on küllaga. Vajalik on ainult partnerite vastastikune mõistmine ja vajadustega arvestamine.

Teine, nüüd juba hirmuäratavam näide loomariigist. Inimahvide karjas viljastab reeglina kõik emased karjajuht, kõige tugevam, targem ja kõige parema geneetilise materjaliga isend. Kui juhtub, et verise võitluse tagajärjel saab selle karja juhiks isane mujalt, siis esimene asi, mis ta teeb, kägistab eelmise isase ahvipojad ja sigitab uued, nüüd juba enda omad.

Jälle sama küsimus, mis siia puutub inimene? Loomulikult oleme ahviriigist palju edasi arenenud ja sellist julmust inimühiskonnas reeglina ei esine. Kuid see näide peaks iga naise sügavalt mõtlema panema, enne kui lastele kasuisa muretseda. Tema suhtumine oma lihastesse lastesse on kindlasti parem kui kasulastesse. Kuid õnneks on ka erandeid.

Meeste ja naiste suhtumine omasoolistesse

Ammu on täheldatud, et naised suhtuvad geimeestesse ja nendevahelistesse homoseksuaalsetesse suhetesse märksa tolerantsemalt kui mehed. Heteroseksuaalsed naised ei võta tõsiselt lesbilisi suhteid, samas kui mehed jälgivad huvi ja naudinguga naistevahelist seksi, mida ohtralt ekspluateerib ka pornotööstus.

Millest on tingitud selline erinevus? Ilmselt ei peitu põhjus kaasaegsetes vaadetes ja tolerantsis, vaid mängu tuleb sügavam bioloogiline tasand. Arvatavasti on tähtis see, et seksuaalselt ihaldatud objekt on sama, ehk heteroseksualsetel naistel, nagu geidelgi, on see mees, lesbidel ja hetreomeestel – naine. Kõik muu on vähem tähtis.

Miks ma siis ikka armastan mehi?

Meestel on laiahaardelisem mõistus, nad on võimelised tõusma pisiasjadest kõrgemale. Ega asjatult teaduses (tõelises, mitte «tikkijate» teaduses), kunstis, luules on läbi aegade olnud meeste vaieldamatu ülekaal.

Mehed avaldavad mitmekülgset positiivset mõju naistele nii perekonnas kui ka tööl, mehe silm mõjub naiste välimusele ja olekule virgastavalt ja erutavalt.