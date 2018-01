Kätlin Konstabel: mõtleme ja mäletseme

See väide tundub kummastav? Ent mõelge – need inimesed on aru saanud, et miski elus vajab muutust ja nad on otsustanud ses osas midagi ette võtta. Aegajalt kohtab küll arvamust, et vaimse tervise spetsialistid on murede ärakuulamiseks, ent tegelikkuses peavad murega inimesed alati iseendaga kõvasti tööd tegema. Vahel lähedasi appi kutsuma, aga ennast vähemalt või rohkemal määral ära võitma alati. Kui sellele teele asumine pole julgus, siis mis üldse on?