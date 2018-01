Jõulukuul jõudis meieni rõõmusõnum: eesti keele iive on positiivne! Jah, lugesite õigesti. Nelja viimase aasta jooksul on eesti keel kasvanud plahvatuslikult: teda on veebimaailmas kaks korda (!) rohkem kui enne. Eesti keele käsi käib hästi, sest teda on äkki saanud väga palju.